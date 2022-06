8 أو 9 يوليو.. تاريخ وقفة عرفة بحسب مركز فلكي

أصدر المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية معلومات جديدة بخصوص موعد وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس المعهد جاد القاضي، اليوم الأربعاء، إنّه طبقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 يوم الرؤية، بحسب صحيفة مصراوي المحلية.

وأضاف جاد القاضي أنّ الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وسبق أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الأربعاء الموافق 1 يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة 1443هـ، وبناء على ذلك فسيكون تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

ويحل موعد وقفة عرفة 2022 في أحد يومين الأول هو الجمعة 8 يوليو 2022 حال ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 29 ذي القعدة بحيث يبدأ الشهر يوم الخميس 30 يونيو، ويكون يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم الجمعة وعيد الأضحى السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو.

بينما يحل اليوم الثاني بخصوص موعد وقفة عرفات 2022 في السبت 9 يوليو 2022، حال عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الشهر حينها يوم الجمعة 1 يوليو فيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة السبت 9 يوليو على أن يكون موعد عيد الأضحى 10 يوليو 2022.

