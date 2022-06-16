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مفاجأة غير متوقعة.. آمبر هيرد لازالت تحب جوني ديب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت الممثلة الأميركية آمبر هيرد العالم بعدما اعترفت في مقابلة تلفزيونية بأنها لا تزال تحب جوني ديب رغم كل ما حصل بينهما، وقالت إنها تحبه من كل قلبها وأكدت محاولتها جعل علاقتهما أعمق خلال فترة الزواج.

وأصرت الممثلة، البالغة من العمر 36 عامًا، على تعرضها للضرب والاعتداءات على يد زوجها أثناء فترة زواجهما.

وتحدثت آمبر هيرد عن خططها المستقبلية، وقالت إنها ستفرغ نفسها لابنتها أوناغ بيغ البالغة من العمر عامًا واحدًا.

وتطرقت النجمة العالمية إلى قرار هيئة المحكمة القاضي بفرض غرامة عليها، وقالت إنها لا تلوم هيئة المحلفين، لكنها استغربت من سرعة إصدار القرار، وقالت إنهم استمعوا إلى شهادات عديدة من أشخاص وظفهم جوني ديب.

يذكر أن هيئة المحلفين فرضت غرامة مالية على آمبر هيرد بقضية التشهير الشهيرة التي رفعها جوني ديب ضدها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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