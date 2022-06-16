تحديث iOS 16 – نظرة على شاشة القفل الجديدة!

من أهم التعديلات التي أدخلتها ابل في تحديث iOS 16 هي شاشة القفل في ثوبها الجديد إذ حولتها ابل من شكلها القديم البسيط إلى مساحة أكثر جمالاً وجاذبية وأكثر قابلية للتخصيص عن ذي قبل.

تخصيص شاشة القفل

مع تحديث iOS 16 هناك معرض خاص بشاشة القفل لتخصيصها بالشكل الذي تريد من خلفيات وأشكال متعددة للوقت والتاريخ والمعلومات التي تود رؤيتها عليها.

يمكنك كذلك تبديل شاشة القفل بسهولة عبر الضغط المطول عليها ثم السحب يميناً أو يساراً، وبات بالإمكان تعديل الخط و اللون ضمن مجموعة واسعة متنوعة من الخيارات المختلفة كما يمكن تغيير موضع العناصر على شاشة القفل.

الذكاء الاصطناعي حاضر أيضاً بقوة هنا، حيث سيقوم النظام باقتراح الصور الأنسب لوضعها على شاشة القفل، كما سيجعل العناصر المميزة في الصورة أمام الوقت والتاريخ دون أن يتم حجبها.

يمكنك كذلك مع تحديث iOS 16 وضع مجموعة من الصور تتبدل تلقائياً على مدار اليوم، وتعديل أشكال شاشة القفل ككل من خلال فلاتر الصور والألوان والخطوط لتكمل بعضها بعضاً.

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إضافة الأدوات “الويدجت”

في تحديث iOS 16 أتاحت ابل الكثير من الأدوات “الويدجت Widgets” لإضافتها إلى شاشة القفل كأحد الخيارات المتاحة لتخصيصها بالشكل الذي يريده المستخدم واستغلال تلك المساحة لعرض معلومات أكثر.

الأدوات أو “الويدجت Widgets” حالياً في نظام ابل تعرض معلومات من تطبيق معين في مساحة محدودة، ولا تتفاعل مع المستخدم إذ عند الضغط عليها تقوم فقط بنقلك إلى التطبيق الرئيسي.

سيكون لدينا العديد من الأدوات “الويدجت” سواء بصورة افتراضية مسبقة من النظام مثل ويدجت الوقت والتاريخ والبطارية والطقس والتقويم وغيره، كما سيتم السماح للمطورين بتصميم ويدجت خاصة بتطبيقاتهم لتكون متاحة للمستخدم.

الأنشطة الحية

هو شكل جديد من أشكال الإشعارات التي ستظهر على شاشة القفل لعرض معلومات بصورة محدثة في الوقت الفعلي مثل تقدم طلبات التوصيل أو سائق أوبر أو نتائج المباريات وأداءك في التمارين وغيرها وستتاح أيضاً للمطورين لاستخدامها مع تطبيقاتهم.



الخلفيات الديناميكية

هي شكل جديد من أشكال الخلفيات المتحركة والتي تعرض الشمس والقمر والكواكب أو النظام الشمسي بصورة ديناميكية توازي حالتها في الوقت الفعلي، وكذلك أيضاً حالة الطقس وتغيرها على مدار اليوم.

الإشعارات

الإشعارات باتت تظهر أسفل شاشة القفل، لسهولة رؤيتها بمجرد وصولها، كما بات بالإمكان التحكم في طريقة عرضها على شاشة القفل بالشكل الذي يريده المستخدم.

