عبد الباسط الحداد: شائعات وفاة الممثل طارق الشيخي غير صحيحة

نفى الممثل عبد الباسط الحداد الشائعات التي راجت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الممثل طارق الشيخي.

وأشار الفنان الليبي، خلال منشور نشره على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، إلى أن الخبر عار عن الصحة، وقال إن طارق الشيخي بصحة وعافية، ودعا له في ختام المنشورة بطول العمر والصحة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت انتشار مجموعة كبيرة من الشائعات على موقع فيس بوك، والتي طالت عددًا كبيرًا من الفنانين الليبيين، حيث يعمد أصحاب تلك الصفحات لإطلاق الشائعات؛ بهدف الحصول على التفاعل متجاهلين الآثار النفسية التي تتركها هذه الشائعات على عائلة الفنانين وأصدقائهم.

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