هاتف شاومي 12 ألترا قادم بشاشة منحنية 2K 120Hz وأحدث معالج من كوالكم!

يعتبر هاتف شاومي 12 ألترا من أكثر هواتف الأندرويد المرتقبة في الوقت الحالي، خاصةً وبعدما تأكدنا من تعاون الشركة الصينية مع الشركة الألمانية الرائدة في صناعة التقنيات البصرية Lecia، وهذا يعني أن الهاتف المنتظر سيضع كامل تركيزه على قدرات الكاميرا.

ومؤخراً نشر OnLeak تسريب جديد يحتوي على مجموعة من العروض للهاتف جنباً على جنب مع بعض مواصفاته الرئيسية بما في ذلك مواصفات العدسات الخلفية.

بادئ ذي بدء سيحتوي هاتف شاومي 12 الترا على شاشة منحنية بحواف نحيفة للغاية ومستديرة، وعلى ظهر الهاتف توجد جزيرة دائرية ضخمة لإيواء مجموعة المستشعرات الرئيسية بجانب وحدات إضاءة Flash LED.

شاومي 12 ألترا قادم بشاشة +QHD

سيبلغ قياس الهاتف 164.3×74.6×8.4 مم وبوزن ضخم يبلغ 234 جرام. بناءً على التسريب، فإن الهاتف يحتوي على شاشة قياس 6.6 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها 2K بمعدل تحديث 120Hz أبعادها 3200×1440 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9.

ستدعم الشاشة مليار لون (10Bit) ومرئيات +HDR10 بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1700 نقطة ضوئية. ثانياً بالحديث عن قدرات الكاميرات الخلفية، فسوف تمتاز الجزيرة الدائرية الضخمة في الخلف بسبعة فتحات من أجل العدسات التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Lecia ووحدات إضاءة Flash LED.

الكاميرا الرئيسية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة منظار Periscope بدقة 48 ميجابكسل من أجل قدرات التكبير والتصغير. في الأمام توجد كاميرا بدقة 20 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو وهي بداخل فتحة مثقبة في مركز منتصف الشاشة من الأعلى.

أيضاً سيحتوي على الهاتف مكبرات صوت ستريو مزدوجة ومنفذ USB Type-C من أجل الشحن وتوصيل سماعات الرأس السلكية، ومكبر الأشعة تحت الحمراء الذي يسمح بإمكانية التحكم في شاشات التلفاز المدعومة.

سيتم تجهيز الهاتف بأحدث معالج من شركة كوالكم وهو المعالج الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوعين فقط. بالطبع سيتم إقران المعالج بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت على الأقل بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية 256/512 جيجابايت.

بناءً على عدة تقارير فمن المحتمل أن يتم تسعير الهاتف بمبلغ وقدره 1350$ دولار أمريكي تقريباً وسيتم طرحه في وقت ما خلال شهر يوليو القادم. لذا، فمن المؤكد أننا سنحصل على المزيد من التفاصيل وبعض الصور الحية لهذا الهاتف خلال الأيام القليلة القادمة.