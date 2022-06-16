الصين ترصد إشارات غريبة من حضارات فضائية.. فما السر؟

أعلنت السلطات الصينية عن رصد تلسكوبها العملاق ” Sky Eye”، والذي يعد أكبر تلسكوب في العالم إشارات من حضارات فضائية.

وقامت مجلة “Science and Technology Daily” بنشر تقرير أكدت من خلاله تلقي التلسكوب إشارات كهرومغناطيسية ضيقة النطاق، وتختلف عن الإشارات السابقة التي تم التقاطها.

وقال تشانغ تونجيه كبير العلماء في فريق بحث عن حضارة خارج الكوكب إن فريقه رصد مجموعتين من الإشارات المشبوهة في العام 2020 أثناء دراسة بيانات تم جمعها في العام 2019، بالإضافة إلى إشارة أخرى غريبة اكتشفت عام 2022 من بيانات المراقبة للكواكب الخارجية.

وأكد أن الإشارات الملتقطة قد تكون من حضارات فضائية، أو نوعا من التداخل اللاسلكي الذي يحدث بسبب حساسية التلسكوب ” Sky Eye” في النطاق اللاسلكي منخفض التردد، وأشار إلى أن فريقه يقوم بدارسة هذه الإشارات من أجل التحقق منها.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من فتح وكالة ناسا تحقيقًا مطولاً بإشراف فريق مستقل بهدف دراسة معلومات عن الأجسام الطائرة المجهولة.

يذكر أن المجلة الصينية قامت بحذف التقرير رغم انتشاره في كافة أنحاء العالم لأسباب غير معروفة.

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