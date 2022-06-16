شركة OnePlus تتجهز للإعلان عن هاتف OnePlus 10T بمواصفات ثورية خلال شهر يوليو!

طرحت شركة ون بلس هاتفها الرائد OnePlus 10 Pro في شهر مارس 2022. وهناك بعض التقارير المتضاربة حول ما إذا كانت الشركة تنوي إطلاق هاتف رائد واحد إضافي أو هاتفين رائدين خلال العام الجاري.

بعض التقارير أكدت على أنه لم يعد سوى هاتف واحد رائد للشركة سيتم إطلاقه خلال العام الجاري وهو OnePlus 10T، على الرغم من ذلك هناك بعض المصادر التي تشير إلى احتمالية إعلان الشركة عن هاتف ثالث وهو OnePlus 10.

هذه المعلومات تؤكد على أنه لا يوجد طراز Ultra هذا العام. التسريب الجديد يأتي إلينا على موقع تويتر من حساب Yogesh Brar وقد استعرض الهاتف في مجموعة جديدة من الصور، بالإضافة إلى الإشارة ببعض المواصفات.

اسم الهاتف لا يزال طي الكتمان، ولكن بناءً على الإشاعات السابقة، فمن المحتمل أن يحصل على لقب OnePlus 10T. وبالتالي من المحتمل أن يكون هناك هاتف واحد فقط للشركة حتى الآن ولكن لم يتم التأكيد على اسمه بعد.

بالنسبة إلى مواصفات الشاشة، يبدو أنه سيكون متشابه مع شقيقه السابق OnePlus 10 Pro وسيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بداخل جزيرة مربعة الشكل. ولكن تظهر العدسات وكأنها كبيرة الحجم، ربما هذا الحجم الأكبر لا يدل على أي شيء سوى تحسين المظهر الجمالي للغطاء الخلفي.

سيمتاز الهاتف بشاشة عرض قياس 6.7 بوصة وهي لوحة AMOLED بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وفي الجانب الأمامي توجد عدسة بدقة 32 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو وهي متمركزة بداخل ثقب في مركز منتصف الشاشة من الأمام.

على ظهر الهاتف يوجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل جنباً إلى جنب مع وحدة إضاءة Flash LED.

ستكون الكاميرا الخلفية قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، بينما تكتفي الكاميرا الأمامية بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

وفقاً لتسريب Brar، فمن الواضح أن الشركة سوف تستخدم معالج Snapdragon 8+ Gen1 الجديد كلياً من شركة كوالكم، مما يعني أن الشركة تراجعت في فكرة تجهيز الهاتف بمعالج Dimensity 9000 SoC.

بالتأكيد سيشتمل الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ولكنه سيفتقر إلى زر التنبيه الذي رأيناه على هواتف ون بلس الرائدة الذي يتيح إمكانية استبدال وضع الصوت من الخارج دون الحاجة إلى فتح قفل الشاشة.

في حين أن هاتف OnePlus 10 Pro يدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، إلا أن الهاتف القادم قد يدعم الشحن فائق السرعة بدقة 150 وات، وعلى الأرجح سيأتي بسعة بطارية 4800 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف الجديد في وقت ما خلال شهر يوليو، مما يعني أننا سوف نحصل على المزيد من التفاصيل حوله خلال الأيام القادمة.