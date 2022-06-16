أمازون تستعد لتوصيل الطلبات باستخدام الدرونات

أكدّت شركة أمازون الأمريكية استعدادها لتفعيل خدمة إيصال البضائع بواسطة الدرونات للمستخدمين في أمريكا خلال هذا العام ستطلق عليها Prime Air.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنّ مهندسين والعلماء العاملين في مجال الشحن عملوا بجد خلال الفترة الماضية من أجل توفير هذه الخدمة.

وأشارت إلى أنّ الخدمة الجديدة ستطلق في أمريكا في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، وستكون منطقة لوكفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول من سيستفيد من هذه الميزة.

وأكدّت على أنّ الخدمة ستكون مجانية لجميع المستخدمين في تلك المناطق، حيث ستصل البضائع إليهم بشكل يومي، وستوفر فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص.

وبررت اختيارها منطقة لوكفورد لإطلاق الخدمة نظراً لتاريخها الطويل في مجال الطيران.

وأشار متحدث باسم أمازون إلى أنّ الدرونات ستقوم بنقل بضائع وعبوات يصل وزنها إلى 2.2 كيلو غرام.

يذكر أنّ البضائع التي ستنقلها الطائرات المسيرة ستضم مستحضرات تجميل، قرطاسية، وأدوات منزلية خفيفة.

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