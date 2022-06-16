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استطلاع ياباني: الرجال العاملون عن بعد يقومون بمزيد من الواجبات المنزلية

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر استطلاع حكومي ياباني زيادة الأعباء المنزلية على الرجال الذين علموا عن بعد خلال فترة جائحة كورونا.

وقامت الحكومة اليابانية بإجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، في الفترة ما بين أبريل ومايو 2021، وشمل الاستطلاع 2065 من الآباء والأمهات الذين يملكون أطفال بعمر أقل من 18 عاما.

وبحسب الاستطلاع فإن 36,8% من الأزواج قالوا إن أدوار أزواجهم تغيرت بعدما التزموا بنظام العمل عن بعد، حيث قاموا بمساعدة زوجاتهم على الاعتناء بالأطفال والقيام بالواجبات المنزلية، في حين بلغت نسبة الأزواج الذين لم تتغير حياتهم خلال هذه الفترة 15,8%.

وعند سؤال الأزواج عن أدوارهم منذ ديسمبر 2019 أجاب 50% منهم بأن الأدوار لم تتغير، في حين قال 20% أن أدوار الزوج ازدادت خلال فترة العمل عن بعد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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