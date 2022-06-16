الصداع النصفي العيني.. أسبابه وكيفية علاجه

أكدت الجمعية النمساوية لطب الأعصاب أن الصداع النصفي لا يصيب العينين فحسب، بل الأعصاب أيضًا.

وحددت الجمعية النمساوية الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه باضطرابات الدورة الدموية في منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة المنبهات البصرية، التوتر النفسي المستمر، التقلبات الهرمونية، الإفراط في تناول الكحول، التغيرات المناخية المفاجئة، والضوء الساطع.

وأشارت إلى أن الأعراض تظهر على شكل اضطرابات بصرية كخفقان العين أو الخطوط المتعرجة الملونة أو ومضات الضوء.

وأكدت إمكانية مواجهته باتباع تدابير بسيطة كأخذ قسط من الراحة في غرفة مظلمة، وضع كمادات باردة على العين ومؤخرة العنق، غسل الساقين والذراعين بالتناوب بالماء البارد، شرب السوائل بمقدار كافٍ، القيام بتمارين اليوغا والتأمل والتحفيز الذاتي.

كما يمكن استخدام أدوية الصداع النصفي في الحالات الشديدة.

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