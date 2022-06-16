اختلاف كبير – تسريب وزن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4!

كشف المُسرب الشهير Ice Universe عن وزن هاتف سامسونج القابل للطي جالكسي زد فولد 4 بدقة شديدة. حيث أشار المُسرب في تغريدته أن الهاتف القادم سيأتي بوزن 254 جرام بالضبط، وهو اختلاف كبير بينه وبين هاتف جالكسي زد فولد 3. جدير بالذكر أن العديد من الشائعات السابقة توقعت أن يأتي الهاتف بوزن يتراوح من 258 جرام إلى 260 جرام.

هاتف جالكسي زد فولد 4 يخسر من وزنه 17 جرام

عند مقارنة الأوزان بين الهاتف القادم والهاتف السابق، سنجد أن هاتف جالكسي زد فولد 3 يزن 271 جرام، مما يعني أن الهاتف القابل للطي التالي لشركة سامسونج استطاع أن يخسر من وزنه 17 جرام تقريباً.

على الرغم من أن فرق الوزن ضئيل للغاية وقد لا يشعر به المستخدم عندما يمسك الهاتف بين يديه، ولكنها خطوة ممتازة من شركة سامسونج أن تتمكن من تقليص وزن هاتفها القابل للطي الرئيسي، وعلى الرغم من أنه فارق بسيط ولكن لا يستهان به، عند النظر إلى حقيقة أننا نتحدث عن هواتف قابلة للطي التي تأتي بطبيعتها بأوزان ثقيلة.

على الرغم من ذلك، يُقال أن الشاشة ستأتي بنفس الحجم أيضاً، إذن ربما تمكنت سامسونج من تقليص الوزن بفضل المفصلة الجديدة، حيث أفادت العديد من التقارير بأن مفصلة هاتف جالكسي زد فولد 4 ستكون أخف وزناً وأكثر نحافة من سابقتها على هاتف جالكسي زد فولد 3، ومع ذلك قد يكون السبب وراء تقليص الوزن أشياء أخرى لا نعلم عنها شيء حتى الآن.

على كل حال، هذه أخبار رائعة، شرط أن تكون صادقة. فإذا نظرنا إلى بعض الهواتف المنافسة في هذا السوق سوف نجد أن هاتف Oppo Find N يزن 271 جرام على الرغم من أنه أصغر حجماً من هاتف جالكسي زد فولد 3، وهو بالتأكيد أصغر من الهاتف التالي.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen1

بفضل التسريبات السابقة أصبح لدينا فكرة عامة عما سيبدو عليه هاتف جالكسي زد فولد 4. يمكننا توقع أداء رائد من الهاتف القابل للطي حيث تشير العديد من الشائعات إلى أن شركة سامسونج سوف تستخدم معالج كوالكم الجديد Snapdragon 8+ Gen1 مع الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي.

شريحة كوالكم الجديد تقدم نتائج أفضل على صعيد مستوى أداء المعالجة المركزية والرسومية ومحرك الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرات التبديد الحراري واستهلاك الطاقة.

أكد Ice Universe سابقاً أن سامسونج سوف تُطلق هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 في جميع الدول بنفس المعالج، مما يعني أنه لا يوجد متغير Exynos مثلنا تفعل الشركة مع هواتفها الرئيسية من سلسلة جالكسي S.

من المحتمل أن تأتي الشاشة بنفس حجم شاشة جالكسي زد فولد 3، ولكن من الممكن أن تكون أوسع قليلاً من حيث عرض القطر. سيتم تجهيز الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مصحوبة بذاكرة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات. سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12، وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليلفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل.