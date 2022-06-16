علامات تحذيرية تظهر في الوجه قد تدل على الإصابة بالسرطان!

إنجلترا – هناك أكثر من 200 من أعراض السرطان، والتحذيرات من العلامات الدالة على المرض يمكن أن تنقذ الأرواح.

وبحسب هيئات صحية مختلفة، غالبا ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر “في الوجه”.

ويوضح إدخال نُشر على موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أعراض السرطان التي “من المرجح أن تتجاهلها النساء”.

ويتابع الموقع الصحي: “أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخا أو تورما أو احمرارا في الوجه. والتفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، ما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه”.

وتعتبر هذه التغييرات “علامة شائعة” لسرطان الرئة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان. والأورام السرطانية، على سبيل المثال، هي أورام الغدد الصم العصبية التي تنمو بشكل خاص في خلايا الغدد الصم العصبية. وهذه هي المسؤولة عن نقل الإشارات من خلال إفراز الهرمونات لمساعدة الجسم على أداء وظائفه.

وعندما تصاب الخلايا بالسرطان، تشمل الأعراض احمرار الوجه الساخن والإسهال والصفير.

وتشير الأبحاث إلى أن احمرار الوجه هو نتيجة لمتلازمة شبيهة بالقلب، والتي تحدث بسبب إفراز الكثير من المواد الشبيهة بالهرمونات في الدم، ومن المعروف أيضا أن سرطان الخلايا الحرشفية، وهو سرطان يصيب الجلد، يغير مظهر الوجه.

وتحدث هذه التغييرات غالبا في أقسام الوجه الأكثر عرضة للشمس.

وعندما يتسبب سرطان الرئة في انتفاخ الوجه، يحدث هذا بشكل عام لأن الورم يضغط على الوريد الممتد من الرأس إلى القلب.

ويؤدي هذا الانسداد إلى إبطاء التدفق من وإلى الرأس، ما يتسبب في حدوث تورم حول الرقبة والوجه، وقد أظهر البحث في التأثير النفسي لهذه التغييرات أن لها تأثيرا كبيرا.

ومن المهم ألا تدع أي تغييرات جسدية جذرية تمر دون علاج من قبل خبير، لأن اختبارات الفحص يمكن أن تساعد في الكشف عن الأورام الخبيثة في المراحل المبكرة.

المصدر: إكسبريس

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