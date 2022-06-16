تعيين المخرج عمر الجاسم أميناً لاتحاد الفنانين العرب

أصدر رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب السينمائيين المصريين مسعدة فودة، قراراً يقضي بتعيين المخرج السعودي عمر الجاسم أميناً عاماً لاتحاد الفنانين العرب، تقديراً وتكريماً لجهوده وإنجازاته.

وقال مسعدة فودة في بيان صحفي، إنّ الجاسر من الفنانين المجتهدين الذين تركوا بصمة في الحراك الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، واختتم البيان بتمني التوفيق والنجاح له في مهمته الجديدة.

من جانبه عبّر المخرج السعودي عن سعادته بهذا التعيين، وشكر رئيس اتحاد الفنانين العرب على هذه الثقة، وتمنى أن يكون عند حُسن الظن به، وأن يترجم برامج وخطط الاتحاد على أرض الواقع، مؤكداً ثقته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد.

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