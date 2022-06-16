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سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف اقتصادي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتف اقتصادي جديد بمواصفات مميزة، ستطلق عليه Galaxy A04 Core.

وعمدت الشركة الكورية الجنوبية إلى تصميم الهاتف بهيكل مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزودته بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة 720*1200 بيكسل، ومعدل سطوع 270\م2.

ويتميز هذا الجهاز بوجود معالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mail-G52، ونظام تشغيل Android 12، وبوجود كاميرا أمامية بدقة ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وقالت سامسونغ إنّ الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ستصل سعتها إلى 32 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل إلى 3 غيغا بايت، في حين ستصل سعة بطاريته إلى 5000 ميلي أمبير.

يُذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الهاتف، الذي ستطرحه باللونين الأخضر والذهبي.

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قناة 218 الليبية

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