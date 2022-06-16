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راغب علامة يستعد لطرح أغنية استمارة6

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن موعد طرح أغنيته الجديدة “استمارة6″، والتي تُعد ثاني أغاني ألبومه الجديد.

وقال السوبر الستار، إنّ الأغنية ستُطلق يوم 2 يوليو القادم على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار النجم اللبناني إلى أنّ الأغنية ستكون من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود خيامي، وتوزيع تومة.

وكان راغب علامة قد طرح مؤخراً أغنية “تعاليلي” على طريقة الفيديو كليب، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وأغنية “تعاليلي” من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع تومة.

يُذكر أنّ السوبر الستار أحيا مؤخراً حفلاً فنياً في أحد الفنادق المصرية، بحضور عدد كبير من عشاقه الذين تفاعلوا بشكلٍ كبير مع الأغاني التي قدّمها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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