شركة نوكيا تعتزم إطلاق عدة هواتف 5G خلال النصف الثاني من 2022!

بكل وضوح شركة نوكيا ليست قادرة على العودة والبقاء حاضرة في أذهان المستخدمين من خلال منتجاتها الحالية، حتى بعد عودنها إلى سوق الهواتف الذكية منذ عامين تقريباً.

ولكن بالرغم من أن الشركة ليست قادرة على تحقيق النجاح المبهر الذي تتمتع به الشركات المنافسة في سوق الهواتف الذكية أمثال سامسونج وموتورولا وجوجل وشاومي، إلا أنها مُصرة على البقاء ومستمرة في إطلاق الهواتف الذكية الجديدة كل عام.

اليوم، لدينا تسريب جديد يشير إلى أن الشركة التي تتخذ من فنلندا مقراً لها تعتزم الإعلان عن مجموعة كبيرة من هواتف 5G خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

نوكيا كانت واحدة من تلك الشركات الرائدة في عالم صناعة الهواتف وكانت على رأس قائمة أفضل الشركات المُصنعة، ولكنها لم تتمكن من الحفاظ على مكانتها على مر السنين بسبب عدم اعتماد هواتفها على نظام أندرويد.

وفي سوق الهواتف الذكية، لم تكن الشركة قادرة على إحداث ضجة كبيرة حتى الآن، ولكن بالرغم من كل ذلك، فهي لا تزال علامة تجارية مرغوب فيها من قِبل ملايين المستخدمين، ولكن الغريب أننا لم نرى حتى الآن أي هواتف رائدة للشركة الفنلندية منذ عودتها.

نوكيا تستعد لإطلاق عدة هواتف ذكية جديدة خلال 2022

على الرغم من أن الشركة كانت على مقاعد البدلاء خلال العامين الماضيين، إلا أنها لا تريد أن تتوقف عن إطلاق الهواتف الذكية الجديدة وخاصة لمستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية.

وقد أكدت مرارًا وتكرارًا أنها تسعى جاهدة لكي تكون في طليعة الشركات الرائدة المُصنعة لتكنولوجيا الهواتف الذكية الحديثة، ولكن القول أسهل من الفعل.

وقد أشارت العديد من التقارير السابقة أن الشركة تعتزم إطلاق مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية خلال عام 2022، وبالفعل تم التأكيد على صحة هذه الأخبار من قِبل موقع NokiaPower.

على ما يبدو أن الشركة تعتزم إطلاق هذه الهواتف خلال النصف الثاني من العام على الرغم من أن المصدر لم يذكر أي تفاصيل حول أسماء هذه الهواتف حتى الآن.

المعلومة الوحيدة التي تتردد على ألسنة المُسربين هي أن هذه الهواتف جميعها سوف تستخدم معالج كوالكم الاقتصادي Snapdragon 480 5G SoC. مما يعني أنها سوف تستهدف مستخدمي الدخل المحدود فقط.

بعض التقارير الأخرى ذكرت أن هذه الهواتف قد تأتي بمسميات مثل Nokia XR21 و Nokia X21 و Nokia X11 وأخيراً Nokia G11 Plus. ربما يكون هناك أكثر من ذلك ولكن لسنا متأكدين سوى من تواجد أربعة هواتف ذكية في قائمة التحضير.