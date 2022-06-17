حادثة مأساوية.. علق سرواله بباب المترو فخسر حياته

لقي رجل أميركي حتفه في حادث مأساوي وقع في بروكلين الأميركية، بعدما علق سرواله في باب المترو المتجه إلى شمال بروكلين.

وقالت الشرطة الأميركية إن الرجل الذي لم تكشف هويته سقط على القضبان بعدما علق سرواله بباب المترو الذي كان يمشي، قبل أن يواجه ميترو آخر توقف قبل دهسه بلحظات.

وأشارت الشرطة إلى أن فرق الإسعاف نقلت الرجل إلى مستشفى قريب من المحطة، حيث قدمت له الإسعافات الضرورية، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالنزيف الحاد الذي أصيب به.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في أميركا هذا العام، إذ توفيت ميشيل إليسا غو في مترو أنفاق نيويورك بعدما دفعها مشرد إلى القضبان أثناء مرور القطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية