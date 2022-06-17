محكمة روسية تفرض غرامة جديدة على غوغل

فرضت محكمة تاجانسكي الجزئية الروسية غرامة مالية بقيمة 260 ألف دولار أمريكي على شركة غوغل لمخالفته القانون الروسي الذي يلزم شركات التكنولوجيا بتوطين بيانات المستخدمين.

وبررت المحكمة هذا القرار بتقاعس غوغل المتكرر عن تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية.

من جهة أخرى، لم تعلّق شركة غوغل، التي قامت بنقل بعض موظفيها من روسيا بعد بداية الحرب الأوكرانية، على الأمر.

وكانت روسيا قد فرضت على شركات التكنولوجيا العالمية العديد من الغرامات لعدم التزامها بالقوانين الروسية.

يُذكر أن التوقعات تشير إلى عدم تمكن شركة غوغل من تسديد الغرامة، لأن الشركة تخطط لإعلان إفلاسها في روسيا، بعدما استولت السلطات على حسابها المصرفي.

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