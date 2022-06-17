أغنية ليلي تقدم الرابر الشافعي.. بلون جديد

طرح الفنان الليبي أحمد الشافعي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة أطلق عليها “ليلي”.

ودخل فنان الراب الليبي بهذه الأغنية لونًا موسيقيًا جديدًا لم يسبق له الخوض فيه، واعتمد في هذه الأغنية في كلمات تجسد الواقع.

ومن المتوقّع أن تشكّل الأغنية الجديدة نقلة في نوعية الموسيقى التي يقدمها الفنان الليبي خلال الفترة القادمة.

وقام أحمد الشافعي بتصوير فيديو كليب الأغنية في مدينة بنغازي تحت إشراف المخرج المغربي فادي المغربي مالك شركة Fadi Films للإنتاج الفني.

يُذكر أن أحمد الشافعي حقق نجاحا كبيرا في أغنية “بدل الحال” والتي حصدت مشاهدات كبيرة على يوتيوب.

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