احصل على أوفيس 2021 الأصلي بأقل سعر ممكن!

إذا قمت بشراء جهاز حاسوب جديد فأول ما يهمك هو تنزيل وتثبيت نظام تشغيل ويندوز عليه ثم تثبيت بعض البرامج الأساسية وفي مقدمتها حزمة أوفيس وبعض البرامج الأخرى، ما يمنعك قد يكون السعر المرتفع لمثل هذه المنتجات، لكن متجر GoDeal24 قد يوفر لك ما تحتاج بأقل الأسعار الممكنة بمناسبة عيد الأب Father’s Day .

لماذا متجر GoDeal24 ؟

لأن متجر GoDeal24 يوفر للعملاء 3 مزايا أساسية:

توفير الأموال: فالأسعار على المتجر تعتبر الأرخص مقارنة بجميع المتاجر الرسمية لمايكروسوفت وغيرها. مشروعية مفاتيح التفعيل: معظم الناس يشعرون بالقلق حول مشروعية التراخيص عند شراء ويندوز وأوفيس من بائعين غير رسميين، لذا فإن هناك ضماناً على كل مفتاح يُباع من المتجر. خدمة عملاء على مدار الساعة: إذا واجهتك مشاكل من أي نوع فسوف تجد يد المساعدة ٢٤ ساعة في اليوم / 7 أيام في الأسبوع.

إذا كانت لديك مشاكل من أي نوع يمكنك مراسلة خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

العروض على متجر GoDeal24 أهمها وأبرزها هذه المرة Office 2021 والمتاح حالياً بسعر يصل إلى $13.32 فقط، وهو أقل سعر متاح يمكن الحصول عليه!

أقل الأسعار لفترة محدودة لـ أوفيس 2021!

استخدم كوبون الخصم EGD62 للحصول على خصم يصل إلى 62%

Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – $25.61 Office 2021 Professional Plus Packs – $40.98 (2 licences, Only $20.49/Piece) Office 2021 Professional Plus Packs – $48.17 (3 licences, Only $16.05/Piece) Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – $66.62 (3 licences ,Only $13.32/Piece)



أوفيس 2021 ونظام ويندوز

استخدم كوبون الخصم EGD62 للحصول على خصم يصل إلى 62%

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $29.70

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $30.73

Windows 10 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle -$29.39

Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $30.42

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

خصم 50% على نظام تشغيل ويندوز

خصم كبير يصل إلى 50% عند استخدام كوبون الخصم EGD50

Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) – $7.59

Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) (2 PC) – $12.43 (only $6.21/PC)

Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) – $7.50

Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) (2 PC) – $38 (only $6.19/PC)

Windows 11 Professional CD-KEY – $13.01

Windows 11 Home CD-KEY (1 PC) – $12.87

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