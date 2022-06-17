سوء التغذية الكلوي العظمي.. أسبابه وطرق علاجه

عرفت مؤسسة الكلى الألمانية سوء التغذية العظمي الكلوي بتغير في مورفولوجيا عظام المرضى المصابين بالمرض الكلوي المزمن.

وقالت المؤسسة الألمانية إن التمثيل الغذائي لفيتامين د يكون منخفضا عند الإصابة بالقصور الشديد، مما يعيق امتصاص الجسم للكالسيوم، ودمجه مع بعضه البعض.

وأشارت إلى أن التوازن الهرموني يختل عند تلف الكلى، مما يدفع الغدة فوق درقية لإفراز هرمونها بشكل مفرط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تآكل العظام.

وحددت المؤسسة الألمانية أعراض سوء التغذية الكلوي العظمي بآلام في المفاصل، وهشاشة في العظام بالإضافة إلى تشوهات وكسور.

وأكدت إمكانية علاجه من خلال إمداد الجسم بفيتامين D3، والأدوية المثبطة لهرمون فوق الغدة الدرقية، وفي أسوأ الأحوال؛ تكون زراعة الكلى هي الحل الأمثل.

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