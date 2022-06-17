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وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي عن عمر يناهز 76 عاماً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل هشام هنيدي عن عمرٍ يناهز 76 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض.

وأصدرت الوزارة بياناً نعت من خلاله الممثل الراحل، وقالت إنّه حقق حضوراً خاصاً في الأدوار التاريخية والبدوية والكوميدية والاجتماعية المعاصرة، بالإضافة إلى تقديمه أعمالاً إذاعية.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين وعدد آخر من الفنانين الأردنيين، كأشرف طلفاح وزهير النوباني، نجلاء عبد الله، وحسن أبو شعيرة وغيرهم الفنان الراحل عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدموا بالتعزية لعائلاتهم.

يُذكر أن هشام هنيدي قدّم خلال مسيرته أعمالاً عديدة أبرزها: الفرمان، الصقر والرها، راس غليص، بلقيس، أبو جعفر المنصور، لوحة حب، نوف، وغيرها من الأعمال.

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قناة 218 الليبية

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