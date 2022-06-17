وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي عن عمر يناهز 76 عاماً

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل هشام هنيدي عن عمرٍ يناهز 76 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض.

وأصدرت الوزارة بياناً نعت من خلاله الممثل الراحل، وقالت إنّه حقق حضوراً خاصاً في الأدوار التاريخية والبدوية والكوميدية والاجتماعية المعاصرة، بالإضافة إلى تقديمه أعمالاً إذاعية.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين وعدد آخر من الفنانين الأردنيين، كأشرف طلفاح وزهير النوباني، نجلاء عبد الله، وحسن أبو شعيرة وغيرهم الفنان الراحل عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدموا بالتعزية لعائلاتهم.

يُذكر أن هشام هنيدي قدّم خلال مسيرته أعمالاً عديدة أبرزها: الفرمان، الصقر والرها، راس غليص، بلقيس، أبو جعفر المنصور، لوحة حب، نوف، وغيرها من الأعمال.

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