وفاة أول إنسان نصف آلي في العالم

توفي العالم البريطاني بيتر سكوت مروغان عن عمرٍ يناهز 64 عاماً، بعد معركة دامت مع مرض عصبي نادر استمرت ل5 سنوات.

حيث نشر المتحدث تغريدة على حسابه في تويتر، أكد من خلالها رحيل العالم وهو محاط بعائلته وأصحابه، وأشار إلى أنّ بيتر كان فخوراً للغاية بكل الأشخاص الذين دعموه، ويأمل في أن يكون غيّر نظرة الناس للإعاقة.

ويُعد بيتر أول إنسان يتحول إلى إنسان نصف آلي “سايبورغ”، وذلك بعد إصابته بمرض “العصبون الحركي” النادر.

ومنذ اكتشاف مرضه حاول بيتر العيش لأكثر من عامين وهو العمر الذي وضعه له الأطباء، لذلك قام بتحويل نفسه لإنسان آلي من خلال الخضوع لمجموعة من العمليات، حيث تم إدخال أنبوب تغذية إلى معدته بشكلٍ مباشر، وركب له قسطرة في المثانة، بالإضافة لاستئصال الحنجرة، المريء، والقصبة الهوائية بفضل تقليل خطر الإصابة بالتهاب رئوي، وقبل إزالة الحنجرة قام بتسجيل مجموعة من الكلمات التي كان ينطقها من خلال النظر إلى الشاشة.

كما عمد إلى تطوير صورة رمزية أفتار تشبه وجهه في الحقيقة، واستخدمها للرد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أنّ العالم البريطاني أعلن انتقاله إلى أول إنسان آلي في العالم، وأطلق على نفسه اسم بيتر 2.0.

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