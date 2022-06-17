الحاسوب Frontier يصبح الأسرع في العالم حالياً

أصبح الحاسوب الإلكتروني الأمريكي Frontier أسرع حاسوب إلكتروني في العالم حالياً، وذلك بعدما تمكن من إنجاز 1.1 كرينتيليون عملية في الثانية، متفوقاً على الأجهزة الأخرى التي تنجز كوادريليون عملية في الثانية.

ويحتوي الحاسوب الذي صمم في مختبر “أوك ريدج” القومي التابع لوزارة الطاقة في ولاية تينيسي على معالج exaflops 1.1، ويستخدم لتنفيذ المهام المعقدة المرتبطة بأحجام هائلة من البيانات، كمحاكاة الأنظمة المناخية، وحل ألغاز الفيزياء الأساسية، ووضع أنواع جديدة للمواد الأولية.

يذكر أنّ قيمة تصميم هذا الحاسوب الذي يعد الأكثر تقدماً في العالم، تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية