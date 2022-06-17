آيتن عامر تطلق فيديو كليب خطافة رجال

أطلقت الفنانة المصرية آيتن عامر فيديو كليب أغنية “خطافة رجال”، على قناتها الرسمي في موقع يوتيوب.

وتألقت الفنانة المصرية في فيديو كليب الأغنية الذي حصد أكثر من 23 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من طرحه على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من عشاق آيتن عامر.

وكانت النجمة المصرية قد تصدرت الترند في مصر في عدّة دول عربية، عند طرحها برومو الأغنية، ومن ثم الأغنية.

وأغنية “خطافة رجال” من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نيس، وتوزيع وميكس وماستر وزوم أحمد حسين، وطلبة ماجد الصواف.

يُذكر أنّ آيتن عامر اشتهرت كممثلة أكثر من مطربة، حيث شاركت خلال مسيرتها بعدد كبير من الأعمال كأفراح إبليس، الدالي، كيد النسا، فرح العمدة، الزوجة الرابعة، الوالدة باش، وغيرها.

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