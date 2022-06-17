شركة أمريكية تختبر طائرة ضخمة تفوق سرعتها سرعة الصوت

أعلنت شركة “ستراتولونش” الأمريكية، نجاح تجربة الطيران لطائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتعد الأكبر من نوعها في العالم، حيث استمرت رحلتها الأولى نحو 3 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الطائرة حلقت فوق صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا، ووصلت إلى ارتفاع (8200 م)، وهو رقم قياسي جديد تبلغه الطائرة، حيث تتمتع الطائرة بهيكلين متطابقين، ومجهزة بستة محركات بوينغ “747”، وجناحين بطول 117 متراً. وقامت ببنائها شركة “سكايلد كمبوزيتس” الشهيرة في صناعات الطيران.

وكانت أول تجربة طيران ناجحة للطائرة جرت عام 2019، وحينها ظلت في الجو ساعتين ونصف الساعة فقط، ووصلت لارتفاع 5180 متراً وسرعة قصوى بلغت 304 كيلومترات في الساعة

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