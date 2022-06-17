بسبب التصدعات.. تحذيرات لمرتادي جسر وادي بنور بتاجوراء

حذرت مديرية أمن تاجوراء مرتادي جسر وادي بنور بمنطقة غوط الرمان، من الأخطار الناتجة عن تحوير الطريق وإقفال الطريق الساحلي ناحية الجسر، مشيرة لوجود إشارات تنبيهية دالة ليلية ونهارية تحذر السائقين.

وأوضحت المديرية في منشور، الجمعة، أن الشركة المكلفة بصيانة الجسر باشرت عملها بتكليف مباشر من مصلحة الطرق والجسور، عقب حدوث تشققات وتصدعات بجسر مما جعله آيلاً للسقوط.

ويفصل جسر وادي بنور بمنطقة غوط الرمان بين بلدية تاجوراء وبلدية القره بوللي، كما يعد البوابة الرئيسية للدخول إلى العاصمة طرابلس من الوجهة الشرقية.

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