ياسمين صبري تنسحب من مسلسل الشادر في اللحظة الأخيرة

اعتذرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن المشاركة في مسلسل “الشادر” المقرر بدء تصويره قريبا.

اعتذار النجمة المصرية جاء في اللحظات الأخيرة بسبب رغبتها في التفرغ لتصوير فيلم “شغل عصابات”.

ومن المتوقع أن تعود ياسمين صبري للدراما المصرية في الموسم الرمضاني القادم بعد غياب دام أكثر من عامين، في حال حصلت على سيناريو ودور مميز.

وكانت ياسمين صبري ستلعب دور فتاة شعبية لأول مرة في مسلسل “الشادر” الذي كتبه مصطفى حمدي، وأخرجه سامح عبد العزيز.

من جهة أخرى، تواصل النجمة المصرية تصوير فيلم “شغل عصابات” المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، والذي تخوض من خلاله أول بطولاتها المطلقة في السينما.

وفيلم “شغل عصابات” من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، سارة الشامي، هبة عبد الغني وغيرهم.

يذكر أن ياسمين صبري غابت عن الظهور في الأعمال الدرامية منذ مشاركتها في مسلسل “فرصة ثانية” الذي عرض في رمضان 2020.

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