شائعات – سامسونج تعمل على سماعة جالكسي بودز برو 2 للإعلان عنها الشهر القادم!

سامسونج هي واحدة من شركات التكنولوجيا القلائل التي تمتلك خط إنتاج مذهل لسماعات الأذن اللاسلكية والتي تأتي باسم جالكسي بودز – Galaxy Buds.

سامسونج تعتزم إطلاق سماعة جالكسي بودز جديدة خلال شهر يوليو القادم

على الرغم من رصد العديد من الشائعات خلال الأشهر الماضية، إلا أن الشركة الكورية لم تُطلق أي سماعات أذن لاسلكية جديدة خلال عام 2022 الجاري.

هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق تشكيلة جديدة من ساعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها خلال عام 2022، ولكن بناءً على تغريدة SnoopyTech على موقع تويتر، فمن الواضح أن السماعة القادمة ستأتي باسم جالكسي بودز برو 2، وسيتم الإعلان عنها خلال وقت قريب.

وفقاً للتقرير، سيتم إطلاق سماعة جالكسي بودز برو 2 في شهر يوليو، أي الشهر القادم. ولكن بالرغم من ذلك، لم يؤكد المصدر في تغريدته ما إذا كانت سماعة الأذن اللاسلكية التالية ستأتي بسام جالكسي بودز برو 2 أم ستأتي باسم جالكسي بودز 3.

الأم المُسلم به أن شركة سامسونج تستعد من أجل الإعلان عن الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 في شهر أغسطس القادم، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة قبل شهر من الإعلان عن الهواتف القابلة للطي الجديدة.

على الرغم من عدم التأكيد على موعد الإطلاق الرسمي لسماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، إلا أن المُسرب قام بمشاركة الألوان الخاصة بها خلال تغريدته.

من المحتمل أن تأتي السماعة بثلاثة ألوان مختلفة تشتمل على الأبيض والأرجواني والجرافيتي. ولكن من الممكن أن يتم إطلاق السماعة بألوان أخرى أثناء الإعلان عن السماعة.

بالنظر إلى موعد إطلاق السماعة الذي نتوقعه أن يكون الشهر المقبل، فمن الضرورة أن نحصل على المزيد من المعلومات حولها خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

من المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية خلال الشهر المقبل، أو من الممكن أن يتم تأجيلها لشهر أغسطس لكي يتم إطلاقها جنباً إلى جنب مع هواتف الشركة القابلة للطي.