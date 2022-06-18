بالإجبار – كل هواتف الايفون ستأتي بمنفذ USB C بحلول عام 2024

بعد جدال طويل، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً يقضي بأن تكون جميع الهواتف المباعة في دول الاتحاد الأوروبي تحمل منذ USB C، هذا التشريع موجه لجميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية وفي مقدمتها شركة ابل التي لا تزال هواتف الايفون الخاصة بها بمنفذ Lightning.

المفوضية الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي أقرا هذا التشريع الجديد وبذلك يكون واجب النفاذ بحلول عام 2024 علماً بأن منفذ USB C سيتم تعميمه على كافة الأجهزة الإلكترونية شاملة الأجهزة اللوحية والكاميرات وأجهزة القراءة الإلكترونية والسماعات وكل الإكسسوارات وغير ذلك بالإضافة إلى الهواتف الذكية بشكل أساسي كما سبق وأشرنا.

هذا التشريع سوف يكون سارياً في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وبالنسبة لشركات الأندرويد لن يمثل ذلك أي مشكلة لأن كافة تلك الشركات انتقلت بالفعل إلى منفذ USB C منذ سنوات. المشكلة الأساسية ستكون لشركة ابل التي حتى الآن ولمذة تزيد عن 10 سنوات لا زالت تتبنى منفذ Lightning الخاص بها.

يهذف ذلك التشريع إلى تقليل حجم النفايات الإلكترونية بتوحيد منفذ الشحن، إذ يمكن بشاحن واحد فقط شحن جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة الخاصة بك دون الحاجة إلى وجود أكثر من شاحن لاختلاف منافذ الشحن.

على المستوى التقني، سوف يفيد هذا التشريع المستخدمين ليس في دول الاتحاد الأوروبي فقط بل في جميع أنحاء العالم إذ أن منفذ USB C أكثر كفاءة في الشحن ونقل البيانات.

شركة ابل بالفعل بدأت في التوجه بشكل كبير إلى منفذ USB C مع أجهزة ماك والايباد لذا فالخطوة القادمة هي هواتف الايفون ويتوقع أن يحدث ذلك مع هواتف ايفون 15 القادمة العام المقبل 2023.