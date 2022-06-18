بعد إيقافه.. شاب كوري جنوبي يدفن متصفح إكسبلورر

كرمّ مهندس المعلوماتية الكوري الجنوبي كيونغ جونغ متصفح إكسبلورر الشهير بعدما أوقفته شركة مايكروسوفت بإقامة قبر له على سطح مقهى في مدينة غيونغجو الواقعة جنوبي البلاد.

وأقام المهندس الكوري الجنوبي القبر ووضع عليه حرف “e” الذي اشتهر به المتصفح وكتب عليه تاريخ ميلاد المتصفح الموافق 17 أغسطس 1995، وتاريخ إيقافه من قبل مايكروسوفت الموافق 15 يونيو 2022، بالإضافة إلى عبارة “كان أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى”.

وأشار المهندس إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالمتصفح، خاصة أن استخدامه مصرفيا ظل أمرًا إلزاميًا في بلاده حتى عام 2014.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عدد كبير من عشاق المتصفح الشهير.

يذكر أن مايكروسوفت أوقفت دعم المتصفح بعدما أصدرت منه 11 نسخة متتالية منذ إطلاقه لأول مرة عام 1995.

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