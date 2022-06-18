متصفح Firefox يحصل على ميزات لتعزيز خصوصية المستخدمين

أطلق القائمون على متصفح Firefox تحديثًا جديدًا جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات التي تعزز خصوصية المستخدمين.

وقال القائمون على المتصفح إنهم أجروا تعديلات على ميزة الأمان Total Cookie Protection بهدف حماية خصوصية بيانات المستخدمين بما يتعلق بملفات تعريف الارتباط Cookie.

وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة ستمنع المواقع الخارجية أو أي أطراف سوى المشغلة للمواقع التي يتصفحها المستخدم من تعقب بيانات ملف تعريف الارتباط، مما سيمنع استخدام البيانات لأهداف تجارية.

وأكد المطورون أن النسخة الجديدة ستقلل جمع بيانات المستخدمين من قبل جهات خارجية.

وبررت الشركة إطلاق هذا التحديث برغبتها في منع الشركات من انتهاك خصوصية المستخدمين وتعقبهم.

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