أميركا تتيح الاستخدام الطارئ لقاح كورونا للأطفال من 6 أشهر

سمحت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بالاستخدام الطارئ للقاحي فايزر وموديرنا لمكافحة كورونا لدى الأطفال الصغار.

وسيتم استخدام لقاح موديرنا بمعدل جرعتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 5 أعوام، ولقاح فايزر بـ 3 جرعات للأطفال بين عمر 6 أشهر و4 سنوات.

وتعد هذه الفئة العمرية آخر الفئات التي لم تحصل على أي تطعيم ضد فيروس كورونا في أميركا والعالم.

وقال رئيس الإدارة روبرت كاليف إن الأهالي ومقدمي الرعاية كانوا ينتظرون اللقاح الذي يحمي الأطفال الصغار من الفيروس التاجي.

كما صادقت إدارة الأغذية والأدوية في الوقت ذاته على لقاح موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و18 عامًا.

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