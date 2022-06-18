ناسا ترصد قمامة بشرية على سطح المريخ وتنشر الصور

نشرت وكالة ناسا مجموعة من الصور التقطتها مركبة جوالة تابعة لها، والتي أظهرت وجود قمامة بشرية على سطح المريخ.

وقالت الوكالة العالمية، في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، إن الفريق عثر على شيء غير متوقع أثناء، وأشارت إلى أن هذا الشيء ليس سوى بطانية حرارية كانت جزءا من حطام المركبة “بريسفيرنس” التي هبطت على سطح المريخ في فبراير 2021.

وأكدت الوكالة أن البطانية وجدت على بعد كيلومترين من مكان هبوط المركبة، وتوقعت أن تكون الرياح هي السبب في وجودها في هذا المكان البعيد.

يذكر أن ناسا أكدت استمرار عمل المركبة “بريسفيرنس” على سطح المريخ، حتى يناير 2023.

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