هدى حسين تبدأ الترويج لمسلسل ست الحسن

بدأت الفنانة العراقية هدى حسين الترويج لمسلسلها الجديد “ست الحسن” المقرر عرضه على منصة شاهد VIP من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل على حسابها في موقع إنستغرام.

وظهرت الفنانة العراقية بشكل منفرد على البوستر، وبدت بملامح جادة وقوية.

وسيتناول هذا المسلسل قصصًا مشوقة، وسيُناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة.

ومسلسل “ست الحسن” من تأليف محمد شمس وإخراج باسم شعبو، وبطولة نخبة من النجوم أمثال عبد المحسن النمر، أحمد الجسمي، سحر حسين، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج إيغل فيلمز.

وتشارك الفنانة العراقية، حاليًا، في مسرحية “الطابق الثاني” رفقة كل من عبد العزيز المسلم، عبد الله المسلم، مرام البلوشي، شيماء قمبر وغيرهم.

يذكر أن هدى حسين ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” من شارع الهرم إلى”، والذي لعبت فيه شخصية عبلة.

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