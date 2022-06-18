الجفاف يقتل نصف غزلان الريم في محمية ساوة العراقية

شهدت محيمة ساوة الطبيعية الواقعة جنوب العراق، نفوق 61 رأساً من غزلان الريم بسبب الجفاف وانقطاع الغذاء.

وقال مدير المحمية تركي الجياشي، إن المحمية التي تأسست عام 2007 كانت تضم 148 غزالاً، وأشار إلى أنّ انحباس الأمطار وعدم تقديم الحكومة للأعلاف أدى إلى نفوق العديد منها، وبقاء 87 غزالاً فقط.

وأكد الجياشي أنّ نفوق هذه الحيوانات بدأ من 29 أبريل، وقال إنّه يقوم حالياً بخلط المياه التي يقدمها للغزلان بأدوية تساعدها أن تبقى قوية وقادرة على البقاء على قيد الحياة.

وأظهرت الصور الملتقطة من المحمية انتشار مجموعة من الغزلان حول أكوام القش التي وضعها لها مدير المحمية، وسط غياب تام للغطاء النباتي الذي كانت تقتات عليه عقب سقوط الأمطار.

وأكد الجياشي، عدم القدرة على فعل شيء في حال لم يتم تقديم الدعم الحكومي والأعلاف لهذه الحيوانات.

يُذكر أنّ العراق يُعد واحداً من الدول الخمس الأكثر تعرضاً لتغيير المناخ، وقد بدأ هذا التغير يظهر من خلال جفاف المسطحات المائية، وارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى حدود 50 درجة، بالإضافة إلى كثرة العواصف الرملية.

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