أول شاحن ثنائي من ابل متاح الآن للشراء

شاحن ابل الثنائي الذي أعلنت عنه ابل في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2022 الآن بات متاحاً للشراء.

شاحن ابل الثنائي متوفر بنسختين مختلفتين من ناحية التصميم لكن كلاهما يوفران قوة شحن بقوة 35 وات، التصميم الأول عادي والتصميم الآخر أصغر حجماً Compact.

شاحن ابل المنتظر مع منفذي USB-C يمكن من خلالهما ربط 2 كابل مختلف لشحن هاتفي ايفون معاً أو ايفون مع ايباد أو ايفون مع ساعة ابل أو أياً ما كنت تريد شحنه من أجهزة ابل المختلفة بما في ذلك أجهزة ماك بوك آير الأخيرة خاصة وأن الشاحن سيكون بقوة 35 وات.

الشاحن بتصميم صغير الحجم نسبياً، وأسنان قابلة للطي، ومساحات غائرة قليلاً على جانبي الشاحن لتسهيل إزالة الشاحن من مصدر الطاقة.

هذا الشاحن سوف يستخدم تقنية نيتريد الغاليوم أو الـ (GaN)، وهي تقنية حديثة العهد نسبياً تسمح للشواحن أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أجهزة الشحن التقليدية الأخرى المعتمدة على السيليكون.

بالنسبة لأبل، فقد أطلقت أول شاحن لها بتقنية GaN العام الماضي في شكل محول طاقة بقوة 140 وات لجهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة، كما أن هناك شركات أخرى مثل أنكر وبلكين لديها بالفعل شواحن بتقنية GaN في السوق. الشاحن متوفر للشراء بسعر 59 دولار أمريكي لكلا الإصدارين.