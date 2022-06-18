تسريبات سامسونج جالكسي زد فليب 4 – هذه هي سعة البطارية المحتملةّ!

على مدار الأسابيع الماضية أكدت العديد من التسريبات والشائعات وقوائم الشهادات على أن سعة بطارية هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 تبلغ 3700 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أنها أكبر من سعة بطارية هاتف جالكسي زد فليب 3 بفارق 400 مللي أمبير في الساعة.

اليوم لدينا تأكيد على سعة البطارية الجديدة في هاتف جالكسي زد فليب 4. الأم المٌسلم به أن هواتف سامسونج القابلة للطي تحتوي على وحدتين منفصلتين للبطارية، بحيث يحتوي كل نصف من الهاتف على وحدة بطارية بسعة معينة.

وصدقت هيئة Safety Korea مؤخراً على وحدتي البطارية التي سيتم وضعهما في الهاتف الجديد. اليوم لدينا صور حية لوحدتي البطارية التي سيتم تجهيز الهاتف بهما.

تحمل وحدتي الطاقة أرقام طُرز EB-BF723ABY و EB-BF724ABY ولكن للأسف الشديد فإن الصور التي تم تسريبها ذات جودة سيئة للغاية ومن الصعب قراءة تفاصيلها.

ولكن عند النظر إلى السعة النموذجية للبطارية التي تحمل رقم طراز EB-BF723ABY فهي تأتي بسعة 2555تقديرية مللي أمبير في الساعة وسعتها النموذجية 2630 مللي أمبير، مما يعني أن وحدة البطارية الثانية ستأتي بسعة تقديرية تبلغ 1040 مللي أمبير في الساعة.

تم رصد بطاريات هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 الشهر الماضي على موقع شهادات 3C الصيني، وتم التأكيد على أن سعة وحدتي البطارية تبلغ 3595 مللي أمبير في الساعة كسعة تقديرية، مما يعني أن سامسونج سوف تقدر سعتها النموذجية 3700 مللي أمبير في الساعة.

سيأتي هاتف جالكسي زد فليب 4 بسعة شحن أكبر من الأجيال السابقة

بالإضافة إلى سعة البطارية الأكبر، من المحتمل أن توفر سامسونج سرعة شحن أعلى مع هاتفها الصدفي القابل للطي، إذ يُقال أن الهاتف سيدعم سرعة شحن 25 وات بدلاً من سرعة شحن 15 وات التي يدعمها هاتف جالكسي زد فليب 3.

بالتأكيد التحسينات لن تقتصر على جانب البطارية وسرعة الشحن فقط، ومن المؤكد أن يتمتع الهاتف بعدد أكبر من الترقيات التي تجعله أفضل من سابقه في عدة جوانب مختلفة.

قد لا يتغير تصميم الهاتف العام بشكل كبير، ولكن من الممكن أن تستخدم سامسونج مع الهاتف آلية مفصلة أكثر نحافة وأكثر صلابة ومتانة. أيضاً من المحتمل أن تأتي الشاشة الخارجية بحجم 2.1 بوصة بدلاً من 1.9 بوصة.

علاوة على ذلك، من الممكن أن تستعين سامسونج بكاميرا أفضل من أجل الهاتف، فضلاً عن تحسين برنامج التشغيل واستخدام معالج أكثر قوة.