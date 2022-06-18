عثر عليها بعد 40 عاماً من فقدانها

عُثر على امرأة فُقدت عندما كانت طفلة رضيعة، بعد العثور على والديها مقتولين في غابة بولاية تكساس عام 1981 بعد أكثر من 40 عامًا.

وقد تم اكتشاف الوالدين بين الأشجار في غابات هيوستن دون الكشف عن هويتهما، وتمكن الخبراء بعد عقود من اكتشاف هوية الزوجين بعد الاختبارات الجينية، وعرفوا أن لديهما طفلة.

وأعلنت وحدة القضايا الباردة والمفقودين التابعة للمدعي العام في تكساس، أنه قد تم تعقب الطفلة واسمها هولي، والتي تبين أنها تُركت في كنيسة في أريزونا ثم تبنتها إحدى العائلات.

وتعيش هولي في أوكلاهوما مع أطفالها الخمسة، وتبلغ من العمر 42 عامًا.

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