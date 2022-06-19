تسريب مجموعة من الصور الحية لهاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4!

من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن هاتف جالكسي زد فليب 4 في وقت لاحق من العام الجاري، وتحديداً في شهر أغسطس القادم. مؤخراً، تم تسريب مجموعة من الصور الحية بداخل مقطع فيديو قصير لهذا الهاتف من قِبل شخص يُدعى Mr_TechTalkTV على الرغم من أنه قرر حذف الفيديو فور نشره مباشرةً، كما وتم حذف الصور من حسابه على موقع تويتر أيضاً.

تسريب صور حية لهاتف جالكسي زد فليب 4

لحسن الحظ أن بعض المصادر التقنية تمكنت من استخدام مجموعة الصور التي شاركها المُسرب، والآن يمكنك أن تجد العديد من هذه الصور في جميع أنحاء الإنترنت إذا كنت مهتم برؤيتها جميعها.

يأتي هاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4 بنفس التصميم المعتاد، حيث يشبه كثيراً هاتف جالكسي زد فليب 3 ولكن مع حواف منبسطة بشكل أكبر.

هذه الصور متشابهة جداً من نفس صور عرض CAD التي نُشرت مؤخراً للهاتف. على الرغم من عدم وجود أي إضافة تستحق الذكر بينه وبين هاتف جالكسي زد فليب 3، إلا أنه لا يزال بإمكانك تمييز الفرق بسهولة.

التجاعيد أقل وضوحاً

يبدو أن سامسونج تمكنت من استخدام تقنية شاشة مختلفة عن تلك التي رأيناها على هاتف جالكسي زد فليب 3 إذ أن التجاعيد على الهاتف القادم أصبحت أقل وضوحاً بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يبدو أن حواف الهاتف خسرت من حجمها نسبة قليلة مقارنة بالهاتف القابل للطي الحالي.

ومع ذلك عند طي الهاتف لا تزال هناك فجوة كبيرة بين شاشتي الهاتف والتي يُمكن رؤيتها بوضوح من خلال صور التسريبات. وهو خبر محزن نظراً لأن هناك العديد من شركات الهواتف الذكية التي تمكنت من تصميم هواتف قابلة للطي بدون فجوات ملحوظة عند طي الهاتف، ولكن يبدو أن هذا لن يكون حال جالكسي زد فليب 4.

لا تزال الكاميرات تحتفظ بنفس مكانها الذي رأيناه به على هاتف جالكسي زد فليب 3، إلا أن شاشة الغلاف أصبحت أكبر بنسبة قليلة، وهو ما يؤكد على صحة الشائعات السابقة على موقع تويتر من قِبل Ice Universe الذي أكد أكثر من مرة على أن شاشة الغطاء ستأتي بحجم 2.1 بوصة بدلاً من 1.9.

ومع ذلك، سيظل حجم الشاشة الرئيسية كما هو على هاتف جالكسي زد فليب 4، قياس 6.7 بوصة. الماسح الضوئي لبصمات الأصابع مستقر على الجانب الأيمن فوق زر الطاقة، وتم تصميم الهاتف بالزجاج والمعدن، تماماً مثلما رأينا على هاتف جالكسي زد فليب 3.