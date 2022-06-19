تحديث iOS 16 – كيفية حذف الصور المكررة على الايفون بسهولة

من المميزات الجديدة التي بات يتيحها تحديث iOS 16 الجديد هو إمكانية إيجاد وحذف الصور المكررة بسهولة من أجل توفير المزيد من السعة التخزينية على الجهاز.

تحديث iOS 16 ومن خلال تطبيق الصور سوف يتعرف على الصور المكررة ويعرضها لك ويترك لك حرية الإبقاء عليها أو حذفها.

كيفية إيجاد الصور المكررة في تطبيق الصور على الايفون

افتح تطبيق الصور Photos، ومنه اختر الألبومات Albums، بعدها قم بالسحب لأسفل حتى تصل إلى ألبوم الصور المكررة Duplicates.



عند فتح الألبوم، ستجد أمامك الصور المكررة على الجهاز سواء الملتقطة عبر الكاميرا أو لقطات الشاشة أو أي صور أخرى.

يمكنك حذف الصور المكررة كلاً على حدى من الشاشة أمامك، كما يمكنك اختيار كافة الصور المكررة وحذفها جميعاً دفعة واحدة (من خلال خيار اختيار Select ثم اختيار الكل Select All ثم الضغط على دمج المكرر Merge duplicates).

بعد ذلك سوف يختار النظام تلقائياً أفضل الصور جودةً بعد أن يقوم بتحليلها ومقارنة بيانات الميتاداتا الخاصة بها. فعلياً لن يتم حذف الصور تماماً بل ستنتقل إلى قسم آخر وهو ألبوم المحذوف مؤخراً Recently deleted.

هناك سوف تبقى الصور لمدة 29 يوماً يمكن خلالها استرجاع الصور إذا أردت ذلك أو حذفها تماماً. بعد انتهاء المدة يتم حذفها بصورة نهائية.