عامل إطفاء ينقذ حياة حكم مباراة بكرة السلة (فيديو)

أنقذ رجل إطفاء بسرعة بديهته حكماً سقط بشكلٍ مفاجئ، أثناء قيادته لمباراة بكرة السلة كانت تقام بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة سقوط الحكم جون سكولي أثناء قيادته للمباراة، وقيام رجل الإطفاء مايلز كوبلاند بإسعافه، حيث ركض مايلز باتجاه الحكم، وقام بفحص نبضه وعندما لم يشعر بأي شيء بدأ بعملية الإنعاش الفوري للقلب، ريثما وصلت سيارة الإسعاف التي نقلت الحكم المصاب إلى المستشفى.

وعبّر كوبلاند عن سعادته لإنقاذ حياة الحكم، وقال إنّه يجيد القيام بالإسعافات الأولية لأنّه رجل إطفاء.

من جهةٍ أخرى قال المسؤولون إنّ سرعة بديهة كوبلاند لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ حياة سكولي، وطالبوا بتكريمه.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو حظي بانتشار كبير، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف مايلز، وقالوا إنّ عملية الإنقاذ كانت معجزة.

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