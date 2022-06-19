مهرجان الإسكندرية السينمائي يمنح سمير غانم ودلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، منح وسام فارس الكوميديا في دورتها ال38 للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقال رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، إنّ ابنتهما دنيا ستتسلم جائزة والديها مع افتتاح المهرجان في 5 أكتوبر القادم، بالإضافة إلى حصولها على تكريم خاص تقديراً لمسيرتها الفنية.

وأشار إلى أنّ حفل الافتتاح والتكريم سيحضره عدد كبير من صناع السينما، بالإضافة إلى الفنان محمود حميدة الذي ستحمل الدورة القادمة اسمه.

يُذكر أنّ الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي ستقام في الفترة ما بين 5 و10 أكتوبر القادم، وستشهد حضور عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وسفراء وقناصل دول البحر الأبيض المتوسط، وصناع السينما في مصر والوطن العربي، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية