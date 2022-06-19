مايكروسوفت تطلق تنسيقاً جديداً من تطبيق Defender مخصص لأندرويد وآي إو إس

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن تنسيق جديد من تطبيق Defender مخصص للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ التطبيق الجديد سيعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظام ويندوز، ماكوس، آي أو إس، وأندرويد.

وسيقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الميزات أّبرزها الحماية من البرامج الضارة، وعمليات الفحص المستمرة، بالإضافة إلى ميزة تساعد على التحكم في التطبيقات والملفات يفحصها التطبيق، من خلال تحديد الملفات التي يعتقد المستخدم أنها آمنة وموثوقة، بالإضافة لتنبيه المستخدم عند العثور على تطبيق غير آمن في التطبيقات التي حددها المستخدمة كآمنة.

وأكدت مايكروسوفت على أنّ التطبيق سيستهدف الأفراد، وسيأتي مزوداً بلوحة معلومات تتيح للمستخدم إدارة حماية الأمان الخاصة بهم، وعرض إجراءات الحماية في مكان واحد.

يُذكر أنّ التطبيق يحتاج إلى اشتراك في مايكروسوفت 365، حتى يكون المستخدم قادراً على تحميله واستخدامه.

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