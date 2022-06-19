الموسيقار الليبي ياسر نجم ينتهي من توزيع أغنية بعد لي صار للفنان عبدالله جبودة

انتهى الموسيقار الليبي ياسر نجم من توزيع أغنية “بعد اللي صار”، للفنان الشاب عبد الله جبودة.

ونشر عبر حسابه الرسمي في فيس بوك رابط الأغنية التي أطلقت على قناة عبدالله جبودة في موقع يوتيوب، وقدم من خلال المنشور التهنئة لجميع أفراد فريق العمل الذين بذلوا جهداً كبيراً لإنجاح الأغنية.

وأغنية “بعد لي صار” من كلمات عبدالله جبودة، وألحان شكيب، وتوزيع الموسيقار ياسر نجم.

من جهةٍ أخرى انتهى الموسيقار الليبي مؤخراً من توزيع أوبريت “عودة وطن”، بدار أوبرا الإسكندرية، والذي تم تصويره مع المخرج الشاب محمد ياسر، وشقيقه صالح ياسر تمهيداً لعرضه قريباً على القنوات العربية.

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