تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات المختارة بعناية لهاتفك الأندرويد!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Microsoft Lists

هذا التطبيق مخصص لأولئك الأشخاص الذين يستخدمون حزمة تطبيقات مايكروسوفت 365 إذ يتيح لك مراقبة عملك وتتبعه وإدارة أعمالك وتتبع المعلومات والحفاظ على بقاء كل شيء منتظم. يأتي التطبيق بعدد مختلف من القوالب من أجل مساعدتك على إنشاء الأشياء بشكل سريع ومنظم ويسمح لك بالتعاون مع زملاءك في العمل والتكامل مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى. الجانب السلبي الوحيد أنه لا يتيح لك القدرة على تدوين الملاحظات.

السعر : مجاني

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Manual Camera: DSLR

تطبيق Manual Camera DSLR سيحول هاتفك إلى كاميرا احترافية إذ يتيح لك العديد من الخيارات والإعدادات والتحكم اليدوي في مستوى حساسية الــ ISO وسرعة الغالق ونسب التباين ومستويات التعرض والتركيز اليدوي والعديد من إعدادات وخيارات الكاميرا الاحترافية. فإذا كان لديك كاميرا عالية الجودة في هاتفك فبكل تأكيد هذا التطبيق سيجعلك قادر على تحقيق أقصى استفادة منها وبشكل أفضل من تطبيق الكاميرا الافتراضي بدون جدال.

السعر : 3.73$

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Music Pro

إذا كنت تمتلك هاتف من شركة Sony فأنت سعيد الحظ لأن تطبيق Music Pro هو تطبيق موسيقى احترافي مخصص لهواتف الشركة بشكل حصري. يتيح لك التطبيق تسجيل الصوت ويتمتع بواجهة مستخدم برسوم متحركة لطيفة ويساعدك على ضبط الصوت من أجل الحصول على أفضل تسجيلات صوتية.

السعر : مجاني

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AppLock PRO

من مِنا لا يمتلك الكثير من البيانات الهامة على هاتفه الذكي؟ المشكلة في الأمر هو وجود العديد من الأصدقاء الفضوليين والمتطفلين من حولنا. والفكرة من تطبيق AppLock Pro هي أن يساعدك على قفل تطبيقاتك بكلمة سر أو بنمط معين أو بواسطة بصمة الإصبع.

السعر : مجاني

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Simple Photo Widget

الفكرة الرائعة من تطبيق Simple Photo Widget هي أنك ستكون قادراً على استخدام أي صورة من تطبيق المعرض الخاص بك وتحويلها إلى أداة مصغرة (ويدجيت) على شاشة هاتفك الرئيسية. بالطبع ستكون قادراً على التحكم في مستوى سطوع الويدجيت وحجمها وشفافيتها ولون الإطار الخاص بها والمزيد غير ذلك. التطبيق ليس مجانياً نظراً للميزة المفيدة التي يقدمها ومع ذلك سعره زهيد للغاية إذا كنت تحتاج إليه.

السعر : 0.69$

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Home workouts Gym Pro

ليس من الضرورة أن تذهب إلى صالات الجيم الرياضية من أجل ممارسة رياضاتك المفضلة أو بناء جسد صحي وعضلات قوية. في الواقع، كل ما تحتاج إليه هو تطبيق لياقة بدنية احترافي على هاتفك الأندرويد، إذ يمكنه مساعدتك على بناء عضلات قوية للصدر والبطن والساقين والذراعين والتدريبات البدنية الرياضية المختلفة.

إذا كنت لا تفضل شراء التطبيق فلا توجد أدنى مشكلة إذ يمكنك العثور على تطبيقات مماثلة مجانية على المتجر، ولكن الفكرة أن هذا التطبيق هو واحد من التطبيقات القلائل التي تحفزك على ممارسة التمارين الرياضية وتساعدك على فهم أهميتها وكيفية ممارستها من خلال مقاطع الفيديو التصويرية.

السعر : 1.49$

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Screen On

يتيح لك تطبيق Screen On بقاء شاشة هاتفك قيد التشغيل أثناء فتح تطبيقات معينة وبهذا الشكل لن يدخل الهاتف في وضع السكون من تلقاء نفسه أثناء التعامل مع هذه التطبيقات. فكرة بسيطة وصغيرة ولكنها رائعة من أجل تعزيز مستوى إنتاجيتك أثناء استخدامك للهاتف. سنحاول أن نترقب أي عرض من قِبل المطور لكي نأتي لكم به بشكل مجاني في الأسابيع المقبلة.

السعر : 0.53$

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Onkyo HF Player

توجد العديد من تطبيقات تشغيل الموسيقى على متجر جوجل بلاي ولكنها ليست جميعها تطبيقات احترافية باستثناء التطبيقات المدفوعة. ومع ذلك تطبيق OnKyo HF Player هو مشغل موسيقى احترافي ومجاني أيضاً ويدعم العديد من تنسيقات الصوت المختلفة ويتمتع بواجهة مستخدم سهلة وبديهية مع معدل FIR للضبط الخطي القابل للمس.

السعر : مجاني

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Adidas Running

تطبيق Adidas Running هو في الأساس تطبيق Runtastic وهو غني عن التعريف لكونه واحد من أفضل التطبيقات الثرية بكم هائل من المميزات والتي من بينها تتبع اللياقة البدنية والمدربين الصوتيين ودعم الأجهزة القابلة للارتداء والجانب السلبي الوحيد هو أن العديد من الميزات مدفوعة الثمن فقط.

السعر : مجاني

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Busuu

اللغة الإنجليزية أصبحت حجر أساس في حياتنا اليومية وبالتالي لابد من تعلمها وإتقانها إذا كنت تسعى للحصول على وظيفة مرموقة في المستقبل. وتطبيق Basuu المجاني سيساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية خلال فترة زمنية قصيرة. يتضمن التطبيق جميع العناصر التي قد تحتاج إليها أثناء تعلم اللغات الأجنبية مثل كيفية تهجئة الكلمات والحروف والعبارات والجُمل والأفضل من ذلك أنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت ولكن الجانب السلبي الوحيد أنك ستضطر على شرائه من أجل الاستفادة من ميزاته المتقدمة.

السعر : مجاني

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MU Origin 3

هل أنت من عشاق الألعاب التعاونية متعددة اللاعبين؟ إليك اللعبة الجديدة الرائعة MU Origin 3 والتي تعتمد على المشاجرة والصراع والسحر ولديها عالم مفتوح مليء بالألغاز والإثارة وأطنان من الغنائم التي يمكنك جمعها والاستفادة منها في ترقية شخصيتك. قد تكون اللعبة صعبة ومربكة في البداية ولكنها ممتعة عندما تعتاد عليها.

السعر : مجاني