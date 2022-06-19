شاكيرا تطلق أولى أغانيها بعد الانفصال عن بيكيه

طرحت الفنانة الكولومبية شاكيرا أغنيتها Don’t you worry، والتي تعد أغنيتها الأولى منذ انفصالها عن نجم برشلونة جيرارد بيكيه.

وتعاونت الفنانة العالمية في أغنيتها الجديدة مع ديفيد جوتا وفرقة Black Eyed Place، التي عملت معها في أغنية Girl Like Me.

وتضمنت معاني الأغاني، إشارات واضحة تدل على أنّ شاكيرا تعيش حياة أفضل بعد انفصالها عن النجم جيرارد بيكيه والد طفليها.

وحظيت الأغنية بإعجاب محبي النجمة العالمية، الذين تفاعلوا معها بشكلٍ كبير.

يُذكر أنّ أغنية Te Felicto والتي تُعد آخر أغاني الفنانة العالمية، شهدت زيادة كبيرة بعدد المشاهدات ومرات الاستماع بعد انتشار خبر انفصالها عن بيكيه بعد حب دام حوالي 10 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية