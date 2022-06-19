سامسونغ تستعد لطرح هاتف منافس في الأسواق

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة بمواصفات متطورة أطلقت عليه Galaxy F13.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ الهاتف الجديد سيحتوي على معالج Exynos 850، ومعالج رسوميات Mail-G52، وواجهة One UI Core 4.1، ونظام تشغيل Android 12، وشاشة PLS LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع 400\م2.

وتروج سامسونغ لهذا الجهاز من خلال كاميراته الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميغا بيكسل، والخلفية الثلاثية التي تأتي بدقة 50 ميغا بيكسل للأولى، و5 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة، وبطاريته القوية التي تصل سعتها حتى 6000 ميلي امبير.

وسيحتوي الهاتف على منفذ USB-C، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ سامسونغ لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الهاتف في الأسواق أو سعره.

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