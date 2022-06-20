تحديث iOS 16 – هذه المزايا سوف تأتي متأخرة!

أعلنت ابل عن تحديث iOS 16 مع عشرات المزايا الجديدة إلا أن بعضها قد يتأخر إطلاقه عن الموعد الرسمي لإطلاق النظام ليتوفر لاحقاً في الأشهر التالية.

هذا الأمر معتاد من ابل خلال السنوات حيث تُبقي بعض المزايا التي تعلن عنها لوقت لاحق، والسبب الأساسي في ذلك هو عدم جاهزية تلك المزايا وعمل ابل على تطويرها، وعند جاهزيتها تقوم ابل بإطلاقها مع التحديثات الفرعية لاحقاً.

معظم المزايا الجديدة ستتوفر مع إطلاق تحديث iOS 16 والقليل منها سيتوفر بعد ذلك لاحقاً وسيكون عليك الانتظار، وإليك قائمة بتلك المزايا التي ستأتي متأخرة.

تطبيق Freeform

هو تطبيق جديد من ابل يساعدك على تسجيل الملاحظات وعمل الخرائط الذهنية والمخططات ومشاركتها مع جهات الاتصال عبر فيس تايم. التطبيق أشبه بلوحة للرسم والشرح لتوضيح الأفكار. سيتوفر التطبيق على أنظمة تشغيل iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura.

مركز الألعاب الجديد

مركز الألعاب الجديد في تحديث iOS 16 سيدعم ميزة مشاركة الشاشة مع الأصدقاء عبر فيس تايم، وكذلك الذهاب إلى الملف الشخصي للاعبين مباشرة من تطبيق جهات الاتصال الخاص بآبل.

خاصية الأنشطة المباشرة Live Activities على شاشة القفل

هي ميزة ضمن المزايا الجديدة التي أعلنت عنها ابل في شاشة القفل في تحديث iOS 16 لكن سيتأخر إطلاقها.



الأنشطة الحية Live Activities هي شكل جديد من أشكال الإشعارات التي ستظهر على شاشة القفل لعرض معلومات بصورة محدثة في الوقت الفعلي مثل تقدم طلبات التوصيل أو سائق أوبر أو نتائج المباريات وأداءك في التمارين وغيرها وستتاح أيضاً للمطورين لاستخدامها مع تطبيقاتهم.

دعم إشعارات المواقع

تحديث iOS 16 سبدعم أخيراً ميزة إشعارات المواقع والتي تتيح للمواقع الإلكترونية إمكانية إرسال إشعارات من خلال متصفح سفاري. هذه الميزة لن تتوفر قبل عام 2023.

الجيل الجديد من CarPlay

الجيل الجديد من CarPlay لتوصيل الايفون مع شاشة السيارة سيكون آخر المزايا التي توفرها ابل بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات، وسيكون ذلك في وقت ما خلال عام 2023.

في جميع الأحوال لن يؤثر ذلك على تجربة الاستخدام، ومن الأفضل لأبل والمستخدم تأخير إطلاق تلك المزايا حتى تكون جاهزة تماماً للعمل بدون مشاكل.