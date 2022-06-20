هاتف جالكسي إس 23 ألترا سيأتي بكاميرا 200 ميجابكسل!

قرر المُصمم الشهير Technizo Concept أن يستعرض تصميم تخيلي لهاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا وهو الهاتف الرائد التالي لشركة سامسونج.

سيحتوي هاتف جالكسي إس 23 ألترا على مستشعر ضخم في الخلف

شارك المُصمم مقطع فيديو قصير على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى بعض الصور التي تم تداولها على مواقع الإنترنت، من خلالهم يتضح أن الجانب الأمامي للهاتف الرائد القادم سيكون مشابه إلى حد كبير مع الجانب الأمامي لهاتف جالكسي إس 22 الترا.

يحتوي الجانب الأمامي على نفس فتحة الثقب المركزية الخاصة بكاميرا الهاتف الأمامية، وسيأتي بشاشة منحنية وحواف نحيفة للغاية. ولكن التصميم الخلفي للهاتف يأتي بشكل مختلف تماماً عن سابقه.

بالنظر إلى مقطع الفيديو المستند على التصميم التخيلي للمصمم، فإن الغطاء الخلفي يحتوي على مستشعر ضخم للغاية من أجل الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل ويتم وضعه في الركن العلوي الأيسر من الجانب الخلفي، في حين أن هناك كاميرا أخرى أسفل المستشعر الرئيسية وكاميرتان إضافيتان على اليمين.

في الواقع، لم يتطرق المُصمم للدخول في أي تفاصيل تخص مواصفات الهاتف، وهو أمر منطقي بالنظر إلى كونه مجرد تصميم يستند على خيال المُصمم، ولكنه أكد على أن المستشعر الأساسي للهاتف سيأتي بدقة 200 ميجابكسل، مما يعني أنه سيكون مستشعر من فئة ISOCELL بكل تأكيد.

يظهر قلم S-Pen في مقطع الفيديو

أيضاً يتضح من خلال التصميم الجديد أن الجانب السفلي والعلوي للهاتف مسطحان – تماماً مثلما رأينا على هاتف جالكسي إس 22 الترا. بجانب ذلك تم تضمين قلم S-Pen في التصميم وستلاحظ ايضاً وجود صومعة خاصة للقلم في الركن السفلي الأيسر من الهاتف.

بالرغم من كل ذلك، لا نزال بعيدين تماماً عن موعد الإعلان الرسمي عن هواتف سامسونج جالكسي إس 23، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقها في الربع الأول من العام القادم.

لا يزال هناك متسع من الوقت لكي تتمكن سامسونج من تحسين تصميم هاتفها الرائد التالي، ولكن إلى أن يحين موعد الإعلان عنه بشكل رسمي، سنظل مستمتعين باي تسريبات أو عروض جديدة تظهر لهواتف سامسونج الرائدة التالية.